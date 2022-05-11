حقيقة انفصال زينب العسكري عن زوجها

وأكدت زينب العسكري في لقائها أن "ابتعادها عن المجال الفني كان بكامل رغبتها لأن الحياة الزوجية تحتاج للتفرغ والعيش باستقرار وأن ليس لزوجها أو ارتباطها علاقة ببعدها عن الفن".وأضافت زينب العسكري أن "زوجها على اطلاع كامل على مجالها الفني قبل الزواج وهو يعرف أنها متعلقة به"، وأضافت مؤكدة: "زوجي كان دائماً يشجعني لكل شيء يفيدني ويرفع اسمي ومكانتي وكان معي دائماً"، وأكدت أنه طالما كان حريصاً على دعمها وتفهمه لإعجاب الجمهور بها".وأخيراً نفت زينب العسكري أنباء انفصالها عن زوجها وأن عودتها من جديد للساحة بعد استقرار حياتها الزوجية وتأدية مهامها الأساسية بشكل كبير، موضحة أن الزواج شراكة واستقرار وتوافق والشريك يجب أن يتفاهم مع شريكته ويشجعها ويتشارك معها الحياة.جدير بالذكر أن زينب العسكري، ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 1991 عبر المسرح القومي البحريني، وبدأت بأدوار صغيرة حتى حازت على أدوار البطولة، ولمعت في أدوار الفتاة الجميلة.