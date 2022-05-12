مقابل "توبتها".. إنجي خوري تطلب من أدهم النابلسي الزواج بها (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة

عرضت المغنية والمدونة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ"إنجي خوري"، الزواج من الفنان الأردني المعتزل حديثاً أدهم النابلسي.



وظهرت الفاشينيستا المثيرة للجدل في مقطع فيديو، وهي تعرض نفسها للزواج من أدهم النابلسي، مشيرة إلى أنها "ستتوب وترتدي النقاب والحجاب وتترك هاتفها نهائياً حال موافقة الأخير على طلبها والزواج منها".



وقالت إنجي خوري في مقطع الفيديو الذي تداولته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: "إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب ونقاب وبتوب وما بدي التليفون".