الشاعر العراقي فائق حسن يتغزل بأصالة (صورة)

وجه الشاعر الغنائي فائق حسن رسالة حب وغزل لزوجته النجمة السورية أصالة ليهنئها على نفاذ تذاكر حفلها المقبل في الكويت.



ونشر فائق حسن صورة يعلن بها نفاذ تذاكر حفل أصالة المقبل في دولة الكويت والذي تشاركها فيه الغناء رحمة رياض، والمقرر إقامته الجمعة 13 مايو الجاري، وعلق عليها كاتباً: "أجمل الأمنيات، أنت استميحك عشقاً أقبل يديك وأجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة ياطعم المودة ورائحة الرضا اغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك إليك، سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة".