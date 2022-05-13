فجر السعيد ترفع "الحذاء" على الهواء مباشرة وتهدد مغنية (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة

أعادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد نشر مقطع فيديو قديم لها، خلال تقديمها برنامجها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت فجر السعيد وهي تجلس وتمسك بحذاء، وترفعه أمام الكاميرا، محاولة تهديد أحدهم، وقالت: "أنا ودي أستعملها، والله ان شاء الله بتسمعملها قريباً، في وحدة في بالي بس أصادفها، رح يجيها رد غير لائق".

توقيت إعادة نشر هذا الفيديو، جعل المتابعون يقومون بربطه بالخلاف القائم بينها وبين الفنانة السورية أصالة، خاصة وأن الحرب محتدمة، وأكدوا أنه من الواضح أن الخلاف لن ينتهي بوقت قريب.