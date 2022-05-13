"حيجبلي جلطة".. ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي (فيديو)

وجذبت خفة ظل ياسمين العديد من الفنانين المصريين، الذين تفاعلوا مع الفيديو؛ فهبت غادة عبدالرازق للدفاع عن العوضي، وعلقت: "والله ده أطيب وأجدع خلق الله.. ربنا يكرمكم دائماً يارب العالمين".وتفاعلت مي عزالدين بوجوه ضاحكة، ومثلها الممثل حسني شتا، وكان العوضي نفسه قد علق على الفيديو بالكثير من الوجوه الضاحكة.وجذب الفيديو الكثيرين من محبي الزوجين، حتى إنه اقترب من تعدي حاجز المليونَيْ مشاهدة عبر "إنستغرام"، بعد أقل من 24 ساعة من نشره، ما دفع أحد المعلقين للقول بأن الفيديوهات التي تقوم ياسمين بنشرها عبر "إنستغرام" تحصل على مشاهدات أكثر من بعض المسلسلات.وتغيب الزوجان بشكل كامل عن موسم رمضان الماضي، ولم يظهرا بأي من الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان.