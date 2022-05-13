أجمل من ياسمين صبري.. تعرف على حبيبة أبو هشيمة الجديدة

عاد أبو هشيمة لإثارة الجدل من جديد بعد انتشار شائعات تفيد وقوعه في حب الفاشونيستا وخبيرة التجميل مورينا تاراكو، وهي فتاة ليست عربية من جمهورية كوسوفو تبلغ من العمر 29 عامًا، وتعيش حاليًا في مدينة أسطنبول التركية.

أعلن الاعلامي والصحفي اللبناني "ايلي باسيل" أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة بعد طلاقه بشكل رسمي من الفنانة المصرية ياسمين صبري، مشيرا إلى أن مورينا تمتلك عيادة تجميل خاصٍّة بها، وقد تعرّف عليها أبوهشيمة من قبل أصدقاء مصريّين مشتركين.وتتمتع حبيبة أبو هشيمة الجديدة بجمال خلاب، وفق رأي المتابعين، حيث تتمتع ببشرة سمراء جذابة، وتقاسيم وجه حادة، وعيون ملونة، بالإضافة إلى رشاقتها وأناقتها.ويتابع مورينا عبر حسابها على "إنستغرام" أكثر من 1.5 مليون متابع، حيث تقوم بمشاركتهم إطلالاتها وتفاصيل حياتها اليومية، بالإضافة إلى روتين جمالها وآخر صيحات الموضة.وكان باسيل قد أعلن سابقًا أن علاقة ياسمين صبري وأبو هشيمة لن تستمر وستنتهي قريبًا، وهو ما تأكد بعد انفصالهما بعد ما يقرب العامين.