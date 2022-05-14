من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على "خليفة بن زايد"

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ألمانيا: لا نستطيع حظر الغاز الروسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على "خليفة بن زايد"

فن وثقافة

2022-05-14 | 04:44
من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على "خليفة بن زايد"
693 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

نظراً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان عدد من الدول الحداد، تقرّر تأجيل عدد من حفلات الفنانو الذي كان من المقرّر احياؤها الليلة وفي الأيام المقبلة.

فقد أعلنت وزارة الثقافة السعودية من خلال بيان لها على تويتر عن تأجيل حفلة القيصر "كاظم الساهر" و"زينة عماد" والتي كانت ضمن مهرجان "الغناء بالفصحى" المقام في مدينة الرياض.

فيما اعتذر محمد حماقي، لجمهوره عن حفله الذي كان بالكويت وكتب عبر تويتر، "بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت شركة ليلة عمر للإنتاج الفني منظمة حفل أصالة ورحمة رياض الليلة بالكويت عن تأجيل الحفل، وكتبت عبر إنستغرام "حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبناءً على قرارات مجلس الوزراء تم تأجيل حفل الفنانة أصالة نصري والفنانة رحمة رياض، وسيتم اعلامكم بالموعد الجديد في أقرب وقت".
وأعلن مسرح الدانة على تويتر عن إلغاء حفل محمد عبده وكتب "نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل محمد عبده، والذي كان من المفترض أن يقام الليلة 13 مايو، وذلك لإعلان مملكة البحرين الحداد الرسمي على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقرر عبد المجيد عبدالله وروتانا تأجيل حفله الذي كان مقررا يوم 27 مايو وكتب على تويتر، "حزناً ومواساة لأحبتنا في الامارات على رحيل فقيدهم وفقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرّرتْ و روتانا تأجيل حفلي يوم 27 مايو في الكويت الحبيبة".

وقدمت نجوى كرم اعتذارها عن إحياء حفلها في 20 مايو بجدة وكتبت على تويتر، "نعتذر عن إحياء الحفل الذي كان مقرّرا يوم 20 مايو القادم في موسم جدة احتراما لروح فقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتضامنا مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة في هذا المصاب الأليم".

كذلك عبدالله الرويشد اعتذر عن الحفل الذي كان مقررا أن يجمعه بنجوى في جدة وكتب على تويتر " اعتذر عن حفلي القادم في موسم جدة 20 مايو فقيدكم فقيدنا ومصابكم مصابنا اهلي واخواني في الامارات الحبيبة".
وقد تم إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:14 | 2022-05-14 09:14
08:51 | 2022-05-14 08:51
08:45 | 2022-05-14 08:45
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.