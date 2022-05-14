من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على "خليفة بن زايد"

فقد أعلنت وزارة الثقافة السعودية من خلال بيان لها على تويتر عن تأجيل حفلة القيصر "كاظم الساهر" و"زينة عماد" والتي كانت ضمن مهرجان "الغناء بالفصحى" المقام في مدينة الرياض.فيما اعتذر محمد حماقي، لجمهوره عن حفله الذي كان بالكويت وكتب عبر تويتر، "بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأعلنت شركة ليلة عمر للإنتاج الفني منظمة حفل أصالة ورحمة رياض الليلة بالكويت عن تأجيل الحفل، وكتبت عبر إنستغرام "حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبناءً على قرارات مجلس الوزراء تم تأجيل حفل الفنانة أصالة نصري والفنانة رحمة رياض، وسيتم اعلامكم بالموعد الجديد في أقرب وقت".

وأعلن مسرح الدانة على تويتر عن إلغاء حفل محمد عبده وكتب "نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل محمد عبده، والذي كان من المفترض أن يقام الليلة 13 مايو، وذلك لإعلان مملكة البحرين الحداد الرسمي على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وقرر عبد المجيد عبدالله وروتانا تأجيل حفله الذي كان مقررا يوم 27 مايو وكتب على تويتر، "حزناً ومواساة لأحبتنا في الامارات على رحيل فقيدهم وفقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرّرتْ و روتانا تأجيل حفلي يوم 27 مايو في الكويت الحبيبة".وقدمت نجوى كرم اعتذارها عن إحياء حفلها في 20 مايو بجدة وكتبت على تويتر، "نعتذر عن إحياء الحفل الذي كان مقرّرا يوم 20 مايو القادم في موسم جدة احتراما لروح فقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتضامنا مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة في هذا المصاب الأليم".كذلك عبدالله الرويشد اعتذر عن الحفل الذي كان مقررا أن يجمعه بنجوى في جدة وكتب على تويتر " اعتذر عن حفلي القادم في موسم جدة 20 مايو فقيدكم فقيدنا ومصابكم مصابنا اهلي واخواني في الامارات الحبيبة".