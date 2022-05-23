سبأ المبارك تهدد حازم شريف بعد انفصالهما...إليكم التفاصيل(صوره)

لتخرج سبأ المبارك عن صمتها وترد على الشريف من خلال رسالة كتبتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، "مؤكدة أن ما تقوله هو تحذير أخير مشيرة إلى أنها سبق وأعلنت انفصالها بكامل إرادتها إلا أن حازم كان يحارب لإستمرار علاقتهما بعد خيانه لها وقالت بسبب الخيانة بالدرجة الأولى هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير"، مؤكدة أنها تملك دلائل على خيانته لها".وأكدت سبأ المبارك أنها لم ترتبط بحازم الشريف بسبب الشهرة وقالت: "إذا أرتبط بحازم الشريف ذات يوم فكان ذلك شرف له ولذلك لن تسمح له بالتحدث عني بخير أو بسوء، وتكذيبي أو تشويه صورة الحقيقة، صح ما قاله حازم لكل فعل ردة فعل، لأن ردة فعلي ستكون صادمة".وتابعت: "لا أريد أن أنهي مستقبله الفني بكلمة واحدة مني ويعلم العالم من هو حازم الشريف على حقيقته". واختتمت حديثها بالتهديد: ”قد أعذر من أنذر".