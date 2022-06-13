نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال

وقالت سابا موضحة سبب الانفصال حينها: "هناك ظروف وضغوط خارجية كانت تضغط على كلينا، وذلك لأن عملنا كنا منشغلين ببناء أسمائنا في المجال الفني، وكلانا اتخذ قرار الانفصال، وكأن الانفصال كان دفعة قوية لنا وأصبحت الزعزعة صعبة في الحدوث بيننا، ورجوعنا لبعضنا البعض كان قوياً".يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.