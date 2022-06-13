بيكيه وشاكيرا... مزيد من القيل والقال والأخيرة تواعد هذا الممثل؟

لم يمض أسبوعان على انفصال الثنائي حتّى بدأت بعض وسائل الإعلام بالحديث عن دخول شاكيرا في علاقة جديدة مع الممثل العالمي كريس إيفانز.لكنّ هذه الأحاديث التي استندت إلى متابعة الأخيرين بعضها البعض على "انستغرام"، نفاها إيفانز نفسه.فردًّا على سؤال صحافي في في مسرح إلكابيتان في هوليوود، أكّدنجم كابتن أميركا أنه لم يقابل شاكيرا قط، لكنه معجب كبير بها.وعما إذا كان مهتما بالظهور فى أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، أجاب: "يا إلهي، سأكون محرجا جدا من الوقوف إلى جانبها".وفي سياق متّصل، كشف برنامج El gordo y la flaca أن المغنية الشهيرة وظّفت وكالة تحرٍّ للتأكد من خيانة شريكها السابق.وأشار البرنامج إلى أن شاكيرا باتت تمتلك صورا ودلائل تؤكد الخيانة لكنها دفعت أموالاً مقابل عدم نشرها احتراما لخصوصيتها.ووسط كل هذه المعلومات التي تبقى في سياق الشائعات حتى اللحظة، اجتماع قريب سيجمع بين الثنائي الشهير لبحث تفاصيل عدة مرتبطة بالانفصال، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.ومن المرتقب إصدار بيان مشترك ثان، وسط مخاوف من أن يخرج الوضع عن السيطرة وينتهي الأمر كما حدث بعد انفصال شاكيرا عن صديقها السابق أنطونيو دي لا روا إذ وصلت الأمور بينها إلى دعوى قضائية ومطالبة بتعويضات.يذكر أن لشاكيرا وبيكيه طفلان ولاقتهما استمرّت 11 عامًا رغم عدم زواجهما.