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ما حقيقة العلاقة العاطفية بين القيصر ونجمة عربية شهيرة؟

فن وثقافة

2022-06-13 | 05:46
ما حقيقة العلاقة العاطفية بين القيصر ونجمة عربية شهيرة؟
1,734 مشاهدة

وضعت الفنانة المصرية صفوة حدًّا للشائعات حول العلاقة العاطفية التي جمعتها بقيصر الغناء العربي كاظم الساهر.

خلال مقابلة تلفزيونية، نفت صفوة زواجها بالساهر، موضحةً أن سبب انتشار هذه الشائعات هو أنها كانت تعرف شخصاً يشبه الأخير.

وكشفت أن هذا الشخص كان يزورها دائمًا في كواليس مسرحية «قاعدين ليه»، فاختلط الأمر على الناس، وظهرت الشائعات.

 

ورفضت صفوة الكشف عن هوية هذا الشخص وهو ما أدّى إلى استمرار هذه الشائعة رغم أنها نشرت تكذيبًا لها وكذلك القيصر منذ 15 سنة.

 

وأعلنت أنها تزوجت ثلاث مرات ومنها الزواج لمدة 18 سنة من مدير أعمالها، آسفةً لأن زواجها جعلها تتمنى الموت لأن حياتها معه كانت عبارة عن تعـب وشلل فكل ما اجتهدت من أجله طوال حياتها أضاعه زوجها هباء على حدّ تعبيرها.

 

 ونوّهت بأنها من الفنانات التي لم يظهر عليهن كثير من الشائعات، وإذا ظهرت فتكون شائعات لطيفة، لأنها ليس لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

 

وبدأت صفوة مسيرتها الفنية كراقصة استعراضية في الأفلام لتعتزل بعد ذلك وتتفرغ للتمثيل.

وآخر أعمالها كانت مشاركتها بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من إخراج ذياد الوشاحي، تأليف محمد الصفتي، بطولة فتحي عبد الوهاب، حازم سمير، مي القاضي، محمد شاهين، زينة، نسرين أمين، وغيرهم.

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