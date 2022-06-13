دنيا سمير غانم تشوق الجمهور لعودتها الفنية

دنيا سمير غانم تنشر الصور الأولى لها في فيلم "تسليم أهالي"وفاجأ المؤلف شريف نجيب الجمهور اليوم بنشر الصورة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم في كواليس فيلم "تسليم أهالي"، وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة برفقة الفنان هشام ماجد، الذي يشاركها في العمل، وكشف شريف نجيب عن استعدادهم لعرض الفيلم قريباً، دون الكشف عن الموعد النهائي لعرضه، وأعادت الفنانة دنيا سمير غانم نشر الصورة على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للفيلم ولعودتها الفنية من خلاله بعد غياب.عودة دنيا سمير غانم بعد غيابويعتبر فيلم "تسليم أهالي" عودة لدنيا سمير غانم أيضاً إلى السينما بعد غياب طويل، حيث كان آخر عمل سينمائي لها في عام 2016 بفيلم "لف ودوران" مع أحمد حلمي، وكان من المقرر أن تعود في عام 2020 بفيلم "تسليم أهالي" قبل تأجيله أكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا وبسبب وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.وانتهت دنيا سمير غانم من تصوير الفيلم منذ فترة طويلة، وتأجل عرض الفيلم لأكثر من مرة منذ بداية العام الماضي، ويشارك في الفيلم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكذلك عدد من النجوم مثل هشام ماجد وبيومي فؤاد وغيرهم، وينتظر الجمهور عودتها بهذا الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.