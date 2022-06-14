اندلاع حريق في منزل الفنان محمد هنيدي (صور)

السومرية نيوز - متابعة

شب حريق بمنزل الفنان المصري محمد هنيدي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.





وأعلن عن الحريق محمد هنيدي من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: "الحمد لله.. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كدة ولحقناها بدري".



وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تمنى له العافية.



وكان الفنان محمد هنيدي، قد أعلن بشكل ساخر في سبتمبر الماضي اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتوجه للغناء الشعبي.



وقال هنيدي في تغريدة على "تويتر"، "قررت النهاردة الصبح قرارا مهما.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".



وأضاف هنيدي: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول"، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك، قائلا: "وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية". وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تمنى له العافية.وكان الفنان محمد هنيدي، قد أعلن بشكل ساخر في سبتمبر الماضي اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتوجه للغناء الشعبي.وقال هنيدي في تغريدة على "تويتر"، "قررت النهاردة الصبح قرارا مهما.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".وأضاف هنيدي: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول"، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك، قائلا: "وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

وأحدثت تغريدات هنيدي ردود فعل متباينة بين السخرية وبين من اعتبرها توجها حقيقيا من قبل هنيدي لاعتزال التمثيل.



يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي، قدم عددا من الأغنيات الشهيرة، في أفلامه السابقة، مثل: "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"عندليب الدقي" وحققت نجاحا فنيا كبيرا عند عرضها.



وكان آخر عمل سينمائي قدمه محمد هنيدي فيلم "النمس والإنس"، الذي عرض في دور السينما المصرية والعربية، في أكتوبر الماضي وحقق نجاحا ملحوظا، مقارنة بفيلمه السابق الذي لم يحقق النجاح المأمول.



جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي يستعد لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان "الجواهرجي"، من المقرر طرحه قريبا، حيث يتعاون خلاله مع مجموعة من الفنانين من بينهم الفنانة منى زكي.