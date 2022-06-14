تفاصيل أول ظهور إعلامي لـ آمبر هيرد بعد خسارة قضيتها

تحدثت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد لأول مرة منذ النطق بالحكم في قضيتها الشهيرة ضد زوجها السابق جوني ديب، وآثارت الاهتمام بأول ظهور إعلامي لها بعد ما يقرب من أسبوعين من جلسة النطق بالحكم، وكشفت عن رأيها في ما جرى في القضية، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى.







كما تطرقت من وجهة نظرها إلى المشهد الذي أصبحت فيه المحاكمة، التي استمرت 6 أسابيع في قاعة المحكمة، ساحة قتال بين زوجات جوني ديب في الداخل والخارج، كما تحدثت آمبر هيرد أيضًا عن الاختلافات التي تراها بين قضية التشهير في المملكة المتحدة التي خسرها جوني ديب في تشرين الثاني من عام 2020 ضد صحيفة ذا صن، وتلك المعركة القانونية التي خرج منها منتصرًا في الولايات المتحدة.



وصرحت آمبر هيرد أثناء اللقاء أنها تتفهم سبب توصل هيئة المحكمة في فرجينيا إلى حكمهم لصالح جوني ديب، قائلةً: "أنا لا ألومهم، أنا أتفهم في الواقع أنه شخصية محبوبة ويشعر الناس أنهم يعرفونه، إنه ممثل رائع"، وفي إشارة إلى التغطية السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت آمبر هيرد إن معاملتها لم تكن عادلة، موضحةً أن الناس لا ينبغي أن يعرفوا ما حدث في خصوصية منزلها، وفي زواجها خلف الأبواب المغلقة. في أول ظهور إعلامي منذ النطق بالحكم، أجرت آمبر هيرد مقابلة تليفزيونية مع المذيعة الأمريكية سافانا جوثري، وأثناء التسجيل الحلقة، تحدثت الممثلة الأمريكية حول اعتقادها أن قرار هيئة المحكمة يمكن أن يؤثر على حرية التعبير في أمريكا والنساء الأخريات اللاتي يعانين من العنف المنزلي.كما تطرقت من وجهة نظرها إلى المشهد الذي أصبحت فيه المحاكمة، التي استمرت 6 أسابيع في قاعة المحكمة، ساحة قتال بين زوجات جوني ديب في الداخل والخارج، كما تحدثت آمبر هيرد أيضًا عن الاختلافات التي تراها بين قضية التشهير في المملكة المتحدة التي خسرها جوني ديب في تشرين الثاني من عام 2020 ضد صحيفة ذا صن، وتلك المعركة القانونية التي خرج منها منتصرًا في الولايات المتحدة.وصرحت آمبر هيرد أثناء اللقاء أنها تتفهم سبب توصل هيئة المحكمة في فرجينيا إلى حكمهم لصالح جوني ديب، قائلةً: "أنا لا ألومهم، أنا أتفهم في الواقع أنه شخصية محبوبة ويشعر الناس أنهم يعرفونه، إنه ممثل رائع"، وفي إشارة إلى التغطية السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت آمبر هيرد إن معاملتها لم تكن عادلة، موضحةً أن الناس لا ينبغي أن يعرفوا ما حدث في خصوصية منزلها، وفي زواجها خلف الأبواب المغلقة.

بعد أن قالت "غوثري لـ"هيرد": "نظرت هيئة المحلفين في الأدلة التي قدمتها، واستمعوا إلى شهادتك ولم يصدقوك، ظنوا أنكِ تكذبين"، أجابت "هيرد": "كيف يمكنهم إصدار حكم، وكيف لم يأتوا إلى هذا الاستنتاج".

وتابعت قائلة: "لقد جلسوا في تلك المقاعد وسمعوا أكثر من ثلاثة أسابيع من الشهادات المستمرة بلا هوادة".

وفجأة ردت المضيفة "سافانا جوثري" قائلة: "المهمة هي ألا تنبهري بذلك، المهمة هي أن تنظري إلى الحقائق والأدلة وهم لا يصدقون شهادتك وأدلتك".

انتصر نجمThe Pirates of The Caribbean ، 59 عاماً، في قضية تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد "هيرد" بعد ثلاثة أيام من المداولات من قبل هيئة المحلفين، والتي منحت "هيرد" أيضاً فوزاً جزئياً.