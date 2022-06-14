سقوط الأمير هاري من ظهر حصانه أثناء ممارسته رياضة البولو (صور)

سقوط الأمير هاري من ظهر حصانه(ثصور)ظهر الأمير هاري أمس مع فريقه "لوس بادريس" في مباراة لرياضة البولو polo، حيث وثقت العدسات لحظة سقوط الأمير هاري هو والحصان الخاص به على الأرض، قبل أن ينهض مجدداً ويستعيد نشاطه من أجل استكمال المباراة، ولكن لم يحالفه الحظ حيث خسر فريقه بعد ذلك بنتيجة 12-11.حيث يعرف الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام بشغفهم الكبير لهذه الرياضة، فكانوا ليس فقط من عشاق مشاهدتها أنما كانوا يمارسونها سوياً، إلا أن توقف الأمير ويليام عن ممارستها باعتبارها رياضة خطر، خصوصاً إذا حدث مثل ما حدث مع الأمير هاري وسقط الفارس بحصانه على الأرض، حيث من الممكن أن تحدث داعيات وإصابات خطيرة، فهذه ليست المرة الأولى التي يقع بها الأمير هاري عند ممارسة هذه الرياضة، فقد سبق ووقع في العديد من المباريات الأخرى والأعوام السابقة.وتعتبر رياضة البولو هي رياضة الكرة بالبلتية، فهي لعبة قديماً كانت مخصصة للسلاطين والملوك والأمراء، ففي عصر المماليك، كان يتم تعيين منصب مخصص للعبة البولو وهو الجوكندار.