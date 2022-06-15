تميم التميمي لا يزال يأخذ مصروفه من والده... والأقارب عقارب؟

في أوّل مقابلة مع قناة عراقية، حلّ التميمي ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية. وأوضح أن سبب سكنه وأعمامه قرب بعضهم هو ليس وصية جدّه إنما المحبة التي تربوا عليها.ولم ينف التميمي حدوث بعض المشكلات بين أفراد العائلة لكنّه شدد على عنصر المحبة الذي يجعلهم يتخطونها.واعتبر أن مثل "الأقارب عقارب" هو مخطئ جدًّا.على المستوى المهني، أشار إلى أن لم تعتريه أي مخاوف لدى دخوله الوسط الفني خصوصًا أنه بالأساس من عائلة فنية .وردًّا على اتهامه بالدخول بالواسطة إلى هذا الوسط، قال إنه يفتخر بعائلته لكنه وصل إلى ما وصل إليه بتدخل إلهي: "ربنا وفقني".ونوّه في هذا الخصوص بأن عائلته كانت تتوقع دخوله الوسط لأنه كان منذ صغره يقلدهم ويقلد أصدقاءه.أمّا اللافت فهو اعترافه بأنه يأخذ أحيانًا مصروفه من والده، مؤكدًا أنه لا يخجل منه.واعتبر أن هناك صداقات في الوسط الفني لافتًا إلى أنه لا يحب المجاملة والكذب والتكلف.وردًّا على سؤال، رأى التميمي أنّ بعد أشهر طويلة من العمل مع ممثلين، قد يكون لقب "زميل" مزعج منهم.يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع تميم التميمي على الرابط التالي: