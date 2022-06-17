اصالة تقدم اغنية اليسا "عبالي حبيبي" والاخيرة تعلق (فيديو)

وانتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من تقديم اصالة لأغنية اليسا بإحساس عالي، إذ اثنوا على ادائها وطريقتها في تقديم الاغنية.وبدورها تفاعلت اليسا مع خطوة اصالة هذه، اذ اعادت نشر مقطع فيديو لاصالة وهي تغني الاغنية، وذلك على صفحتها الخاصة عبر تويتر وعلّقت بالقول: "شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة".وردت عليها اصالة بالقول:"صديقتي الصادقه الطيّبه مابتتخيّلي أغنيتك شو بتأثّر فيني وبعشق صوتك فيها .. العمر كلّه سوا صحبه قدّوه".