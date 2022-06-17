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متحف يكشف حقيقة إتلاف كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو

فن وثقافة

2022-06-17 | 05:39
متحف يكشف حقيقة إتلاف كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو
483 مشاهدة

نفى متحف خاص يملك فستان مارلين مونرو الشهير الذي ارتدته عندما غنّت "هابي بيرثداي مستر بريزيدنت" للرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي سنة 1962، أن يكون تعرّض الفستان، وفق ما زعم عدد من معجبي الممثلة، لأي ضرر بعدما ارتدته نجمة كيم كارداشيان خلال حفلة "ميت غالا 2022".

وقال متحف "ريبليز" في بيان إنّ "كيم كارداشيان تعرضت لانتقادات لاذعة جراء ارتدائها فستان +هابي بيرثداي+، لكن في الواقع هي لم تلحق بأي شكل من الأشكال أضرراً بالفستان خلال المدة القصيرة التي ارتدته فيها في حفلة +ميت غالا+" التي نظمها متحف متروبوليتان في نيويورك.

وكان هاوي جمع من المعجبين بشدة بمارلين مونرو انتقد المتحف لكارداشيان بارتداء الفستان خلال حفلة "ميت غالا 2022" المرموقة ما تسبب بتلف "غير قابل للتصليح" فيه، على ما قال.

وسعى سكوت فورتنر إلى إثبات اتهاماته من خلال نشر صور للفستان ذي اللون البيج اللامع المزين بآلاف قطع الكريستال.

وتُظهر المجموعة الأولى من الصور فستان مارلين الشهير كما كان قبل "ميت غالا"، بحسب فورتنر، في حين أن المجموعة الثانية من الصور التقطها الأحد صديق لفورتنر في واجهة متحف "ريبليز" الخاص في هوليوود، بعد شهر من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن تمزقات صغيرة في قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، في حين فُقد من الجهة إياها عدد من حبّات الكريستال أو بدت غير ثابتة.

وأثارت اللقطات والأضرار اللاحقة وفق فورتنر بالفستان الذي اشتراه متحف "ريبليز" بالمزاد في مقابل 4,8 ملايين دولار، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

واسترجع "ريبليز" في بيانه تقريراً يعود إلى أوائل عام 2017 ويتحدث عن وضع الفستان على أنه متضرر أصلاً. وكتب المتحف أنّ "قسماً من قماش الفستان يُظهر تلفاً. الأمر ليس مستغرباً نظراً إلى رقة القماش"، مشيراً إلى "طيّات في خلفية الفستان قرب الكلاليب".

وقالت نائبة مدير المتحف أماندا جوينر التي كانت حاضرة خلال حفلة "ميت غالا" في البيان "إنّ الفستان بقي كما هو من أسفل الدرج في +ميت غالا+ حيث استعرضت كيم الفستان وصولاً إلى أعلاه حيث أعادت تسليمه".

وكانت كارداشيان التي اتبعت حمية غذائية قاسية لتتمكن من ارتداء الفستان التاريخي، خلعته مباشرةً بعد مرورها على السجادة الحمراء لتشارك في الحفلة بفستان آخر.

ولم تنشر كارداشيان أي تعليق علناً للرد على الجدل الحاصل في شأن فستان مونرو.
 
 
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