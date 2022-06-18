كلمات أغنية شاكيرا الجديدة تحمل رسائل مبطنة فهل بيكيه المقصود؟

فلا تزال تداعيات انفصال الثنائي الشهير عالميًا، قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، مستمرة.الأغنية الجديدة التي من المتوقع أن تكون من أنجح أغاني موسم الصيف، تجمع شاكيرا وتحمل اسم "لا تقلق".وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا تقلق.. أشعر بأنني على قيد الحياة، وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب به".وفي مقطع آخر تقول: "كنت محبطة والآن أنهض. رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى وأزداد حكمة.. ثم أدرك أن كل شيء سيكون على ما يرام".