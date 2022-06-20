حورية فرغلي تكشف ارتباطها لأول مرة بهذه الطريقة(صورة)

وجاء إعلان حورية فرغلي لارتباطها بعد سنوات من وفاة خطيبها قبل الزواج وحديثها عن تعرضها لعمل من السحر لمنعها من الزواج والإنجاب وذلك خلال العديد من اللقاءات التلفزيونية لها، مشيرة إلى أن ذلك سبب تأخرها في الزواج.وتلقت حورية فرغلي سؤالاً من أحد متابعيها حول حالتها العاطفية هذه الفترة، لتكشف عن كونها مرتبطة مع تعبير ضاحك.وبدأ الأمر، عندما نشرت حورية فرغلي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووجهت رسالة إلى متابعيها قائلة: "وحشتوني"، ووجه له أحد المتابعين سؤالاً قائلا: "انتي مرتبطة، لترد عليه على الفور قائلة: "للأسف".ولم تكشف حورية فرغلي عن تفاصيل حول الأمر وشخصية الطرف الأخر واكتفت بهذا التعليق فقط ليعتبره الجمهور إعلاناً منها عن حالتها العاطفية.