بعد مسلسل شغل في العالي... شيرين رضا تعتزل دراما رمضان!

وفي مقابلة صحافيّة، عزت السبب إلى أم الأعمال الرمضانية متعبة جدًّا خصوصًا لجهة ساعات التصوير الطويل، مؤكّدة أنها لن تكرر التجربة وتفعل ذلك بنفسها.وكشفت أنها وفريق العمل كانوا يعملون 36 ساعة متواصلة لإنهاء تصوير مسلسل "شغل في العالي" وهو الأمر الذي أتعبها خصوصًا أنها التزمت فيلمًا سينمائيًّا بعد الانتهاء منه مباشرةً.في الوقت نفسه، أعربت عن سعادتها بالتمثيل مع فيفي عبده، منوّهةً بأن العمل لاقى استحسان جزء مهم من الجمهور.هذا وتحدّثت عن أمالها المستقبلية على صعيد الدراما والسينما.يذكر أنّ مسلسل "شغل في العالي" عُرض في السباق الرمضاني على شاشة السومرية. و تدور أحداثه بشكل أساسي حول فيفي عبده وشيرين رضا وهما الصديقتان اللتان يجمعهما الانتقام من الرجال ليعود الوقوع بحب الشخص نفسه ليفرّقهما.ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته عبر الرابط التالي: