القيصر... إلى بيروت!

بعد غياب قسري دام حوالي 3 سنوات بسبب التظاهرات الشعبية وجائحة كورونا، ها قيصر الغناء العربي الفنان العراقي كاظم الساهر يستعدّ إلى الذهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المدينة التي يحبّ.

وسيكون المحبّون والمعجبون على موعد مع "القيصر" منتصف تموز المقبل في حفلة ينظّمها متعهّد الحفلات ميشال حايك على مسرح تمّ بناؤه خصيصاً في «سي سايد أرينا» على واجهة بيروت البحرية.

وتأتي هذه الحفلة ضمن الجولة العربية التي يقوم بها الساهر والتي تبدأ ا من إسطنبول في 11 و12 تموز، مروراً بمدينة بيروت، وصولًا إلى مدينة العقبة الأردنية في 28 تموز حيث يختتمها.

بعد ذلك، يستعدّ الساهر إلى السفر إلى الولايات المتحدة وكندا حيث يستكمل حفلاته التي علّقها في شهر آذار الماضي بعد وفاة زوجته السابقة وأم أولاده.



وسبق وأحيا حفلةً غنائيةً، مؤخرا في مهرجان " الغناء بالفصحى "، أدى فيه أغنياته الشهيرة التي تفاعل على أنغامها الحاضرون ورردوا كلماتها معه وسط أجواء من الفرح والرومانسية.