كيم كاردشيان ترد على تهمة إتلافها فستان مارلين مونرو

ردت كيم كاردشيان، على الاتهامات التي وجهت لها، خلال الفترة الماضية، بتسببها في إتلاف فستان مارلين مونرو، الذي ارتدته كيم في حفل "ميت غالا" الأخير.



وكانت كيم كاردشيان قد ظهرت بفستان شهير، ارتدته النجمة الراحلة مارلين مونرو في حفل غنائها للرئيس الراحل جون كنيدي في عيد ميلاده الـ45.

ونفت كيم كاردشيان تسببها في إتلاف الفستان كما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصور تمزق بعض الأجزاء منه من الخلف حول منطقة السحاب، حيث ظهر مشدوداً وممزقاً، بالإضافة إلى فقدان بعض الكريستالات من ظهر الفستان.

وأكدت كيم كاردشيان أنها فقدت الكثير من الوزن، حتى تتمكن من ارتداء الفستان في حفل "ميت غالا"، وأنها تمكنت بالفعل من فقدان حوالي 7 كيلوغرامات في الشهر الذي سبق الحفل، لتتمكن من ارتداء الفستان الشهير، ثم تمكنت من فقدان كيلوغرامين من وزنها قبل الحفل، ليصبح إجمالي ما فقدته 9 كيلوغرامات.

وحول ما أثير عن إتلافها فستان مارلين مونرو، أكدت أنها حرصت على سلامة الفستان، معلقة: "هذا الكلام غير صحيح، كنت حرصت مع مسؤولي ريبليز على جودة الفستان وسلامته".

يذكر أن كيم كاردشيان ظهرت بفستان مارلين مونرو الحريري المغطى بالكريستال بتكلفة 4.8 ملايين دولار للسير على السجادة الحمراء في حفل "Met Gala" أوائل شهر مايو الماضي، وقامت بارتداء الفستان مع معطف من الفرو الأبيض