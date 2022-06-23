أحدث ظهور لياسمين صبري ورامي مالك

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني لهما، بعدما اجتمعا في شهر حزيران الماضي، على هامش حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.ومع تأكيد رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة خبر انفصاله من صبري، تستعد الأخيرة إلى تصوير فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر تموز المقبل.وينتمي الفيلم " إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

من جهته، تصدر مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، مساء امس الأربعاء، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل لمعرفة معلومات شخصية عنه.وتبيّن أنه مُمثل ومُنتج تليفزيوني، شارك في عَدد من الأعمال التليفزيونية والسينيمائية منذ عام 2004، وحصل على العديد من الجوائز، مثل: جائزة أوسكار أفضل ممثل، جائزتي إيمي، جُولدن جلوب، البَافتا لأفضل ممثل.واشار في تصريح تلفزيوني إلى أنه كان يتحدث اللغة العربية في منزل أسرته حتى عمر الـ4 سنوات لكنه لا يستطيع التحدث الآن بها وإن فعل فسيبدو طفلًا في العاشرة من عمره على حد تعبيره، ولكن اقتنع في النهاية وحاول أن يتحدث بها.