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أحدث ظهور لياسمين صبري ورامي مالك

فن وثقافة

2022-06-23 | 06:22
أحدث ظهور لياسمين صبري ورامي مالك
997 مشاهدة

في أحدث ظهور لهما، ظهر الفنان المصري العالمي ورامي مالك ومواطنته الفنانة ياسمين صبري معًا من العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي التفاصيل، حضر الفنانان احتفالًا نظّمته دار المجوهرات العالمية Cartier حيث خطفت صبري الأنظار بارتدائها فستانًا طويلًا أحمر اللون. 
والتقت صبري صورًا تذكارية معه ومع عدد من النجوم مثل الممثلة الهندية ديبيكا بادكون والممثلة البريطانية أنابيل واليس.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللقاء وانهالت التعليقات التي تشيد بهما باعتبار أنهما يمثّلان " لوحة فنية جميلة ومشرفة لمصر في العالم كله".
 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني لهما، بعدما اجتمعا في شهر حزيران الماضي، على هامش حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.


ومع تأكيد  رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة خبر انفصاله من صبري، تستعد الأخيرة إلى  تصوير فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر تموز المقبل.
وينتمي الفيلم " إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

 



من جهته، تصدر مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، مساء امس الأربعاء، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل لمعرفة معلومات شخصية عنه.
وتبيّن أنه مُمثل ومُنتج تليفزيوني، شارك في عَدد من الأعمال التليفزيونية والسينيمائية منذ عام 2004، وحصل على العديد من الجوائز، مثل: جائزة أوسكار أفضل ممثل، جائزتي إيمي، جُولدن جلوب، البَافتا لأفضل ممثل.

واشار في تصريح تلفزيوني إلى أنه كان يتحدث اللغة العربية في منزل أسرته حتى عمر الـ4 سنوات لكنه لا يستطيع التحدث الآن بها  وإن فعل فسيبدو طفلًا في العاشرة من عمره على حد تعبيره، ولكن اقتنع في النهاية وحاول أن يتحدث بها.
 
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