آمال ماهر... سبب استقالة هاني شاكر؟

عادت قضية اختفاء الفنانة المصرية إلى الواجهة من باب استقالة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.





يأتي ذلك، رغم متابعة النقابة للقضية عبر الفنانة نادية مصطفى التي أكدت أنها تواصلت مع أحد المقربين من ماهر وطمأنوها إلى أنها بخير.

وتساءل محبوها لماذا لم يجري التواصل معها مباشرة مؤكدين أن هذا الأمر يزيد من غموض القضية ويعزّز مخاوفهم حول مصيرها. ربط عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي استقالة شاكر باختفاء الفنانة الشهيرة معتبرًا أزمة ماهر من أسباب الاستقالة. حتى وصل الأمر بالبعض إلى اعتيار أن شاكر أجبر على الاستقالة بعد التحدث جهارة بقضية ماهر أو أقدم عليعا طوعًا للتهرب من المسؤولية.يأتي ذلك، رغم متابعة النقابة للقضية عبر الفنانة نادية مصطفى التي أكدت أنها تواصلت مع أحد المقربين من ماهر وطمأنوها إلى أنها بخير.وتساءل محبوها لماذا لم يجري التواصل معها مباشرة مؤكدين أن هذا الأمر يزيد من غموض القضية ويعزّز مخاوفهم حول مصيرها.

هاني شاكر استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين ومش شايفة أي سبب منطقي لده غير انه بيتهرب انه يكون مسؤول عن انه يعرفنا آمال ماهر فين! كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل انها في حالة سيئة جدا ده ان كانت لسة عايشة أصلا!!!#آمال_ماهر #آمال_ماهر_فين — Inas (@Annooosaaa) June 27, 2022

وشكّكوا بالصور التي نشرتهم ماهر على حسابها عبر "انستغرام" مطالبين إياها ببثّ مباشر يثبت أنها بخير.



وهناك روايات متعدّدة حول اختطاف ماهر، أبرزها أنها مختطفة ومحتجزة في مكان ما وسط تساؤلات عن تورط المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في اختفائها كونه طليقها.

وتردّد أن آل الشيخ ضرب ماهر ما جعلها أشبه بـ«الجثة الهامدة»بين الحياة والموت في أحد المستشفيات البعيد وذلك بعد رفضها العودة إليه.

لكنّ مصدرا قريبًا منه رفض هذه الاتهامات وأكد أن ماهر بخير.

وأوضح أن خطبة الفنانة آمال ماهر، بعد انفصالها عن «تركي»، كانت هي الخطأ الأكبر الذي ارتكبته، وأن الأخير هو سبب فسخ هذه الخطبة، بعد شهرين فقط على مرورها، بعد تهديده لـ«آمال» بعقابها في حالة استمرارها.



وبالعودة إلى قضية استقالة شاكر، ارتقى مجلس إدارة النقابة ألا يتخذ أي إجراء لمناقشتها قبل عيد الأضحى المبارك لمنح الفنان الوقت الكافي للتفكير والرجوع عن قراره.



