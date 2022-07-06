ما علاقة حرب العراق بأغنية أديل؟

اديل تبكي أثناء غناء الجمهور معها في لندن اليوم 🤍

pic.twitter.com/hbFCmVXfyf — Celebs Arabic (@CelebsArabic) July 1, 2022





وحضر الحفلة بعض النجوم والمشاهير، مثل الممثل الكوميدي ومقدم البرامج جيمس كوردن، ونجم هوليوود العالمي توم كروز بحسب تقرير في «ديلي ميل».



إلى ذلك، توقفت المغنية الشهيرة مرات عدّة عن الغناء بعد نشوب بعض الفوضى في الصفوف، وظهرت أديل وهي تشير إلى الجمهور وتقول: «توقفوا، أين الأمن؟»، وعند سقوط أحد الأشخاص مغشيا عليه، طلبت من الجمهور الابتعاد عن طريق المسعفين أثناء محاولة الوصول إليه.

أما أبرز لقطات الحفلة فكانت لقطة جمعت الزوج السابق لأديل، سيمون كونيكي والد طفلها أنجيلو، مع صديقها الحالي ريتش بول وهما يستمتعان بعودتها للغناء جنباً إلى جنب.

وفي سياق منفصل، حضرت أديل مع صديقها الوكيل الرياضي ريتش بول مؤخرا احدى مباريات الدوري الاميركي للمحترفين.





Adele says ‘profound’ experience at Iraq War protest inspired her first song: ‘I felt such a sense of power’ - https://t.co/BosR1Ldd4I -‘I was very proud to walk those streets with a million other people,’ singer said — In-Site (@In_site_updates) July 3, 2022

Hوفي حديث إذاعي، استرجعت بدايتها الموسيقية حين كانت مع صديقتها أوليفيا وأمها في الطريق إلى المسيرة في اليوم التالي ضد حرب العراق أمام البرلمان.وأشارت إلى أنها وأوليفيا كانتا تكتبان شعارات اللافتات، وأنهاشعرت بالقوة حينها وعندما عادت إلى المنزل، كتبت الأغنية.ووصفت أديل Hometown Glory بأنها "أول أغنية كتبتها كما يجب".وبعد انقطاع عن الساحة الفنية أكثر من 5 سنوات، أحيت أديل حفلة في مهرجان مهرجان BST Hyde Park غنّت فيها باقة من أغانيها الجديدة، مع تخصيص قسم كبير لأغانيها القديمة الشهيرة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفلة تظهر فيه أديل وهي تبكي سبب تفاعل وغناء الجمهور معها.