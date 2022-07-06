ما علاقة حرب العراق بأغنية أديل؟

كشفت المغنيّة البريطانيّة أديل أنّها عاشت تجربة "عميقة" خلال الاحتجاجات ضد حرب العراق عام 2003، وهذا الأمر الذي ألهمها لكتابة أغنيتها الأولى حين كانت في الـ16 من عمرها.
Hوفي حديث إذاعي، استرجعت بدايتها الموسيقية حين كانت مع صديقتها أوليفيا وأمها في الطريق إلى المسيرة في اليوم التالي ضد حرب العراق أمام البرلمان.
وأشارت إلى أنها وأوليفيا كانتا تكتبان شعارات اللافتات، وأنهاشعرت بالقوة حينها وعندما عادت إلى المنزل، كتبت الأغنية.
ووصفت أديل Hometown Glory بأنها "أول أغنية كتبتها كما يجب".
وبعد انقطاع عن الساحة الفنية أكثر من 5 سنوات، أحيت أديل حفلة في مهرجان مهرجان BST Hyde Park غنّت فيها باقة من أغانيها الجديدة، مع تخصيص قسم كبير لأغانيها القديمة الشهيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفلة تظهر فيه أديل وهي تبكي سبب تفاعل وغناء الجمهور معها.
وحضر الحفلة بعض النجوم والمشاهير، مثل الممثل الكوميدي ومقدم البرامج جيمس كوردن، ونجم هوليوود العالمي توم كروز بحسب تقرير في «ديلي ميل».
إلى ذلك، توقفت المغنية الشهيرة مرات عدّة عن الغناء بعد نشوب بعض الفوضى في الصفوف، وظهرت أديل وهي تشير إلى الجمهور وتقول: «توقفوا، أين الأمن؟»، وعند سقوط أحد الأشخاص مغشيا عليه، طلبت من الجمهور الابتعاد عن طريق المسعفين أثناء محاولة الوصول إليه.
أما أبرز لقطات الحفلة فكانت لقطة جمعت الزوج السابق لأديل، سيمون كونيكي والد طفلها أنجيلو، مع صديقها الحالي ريتش بول وهما يستمتعان بعودتها للغناء جنباً إلى جنب.
وفي سياق منفصل، حضرت أديل مع صديقها الوكيل الرياضي ريتش بول مؤخرا احدى مباريات الدوري الاميركي للمحترفين.