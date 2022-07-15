قبل أسابيع من زفافها.. ديميت أوزدمير تتعرض لوعكة صحية

وفي تدوينتها، كشفت نجمة "الطائر المبكر" عن إصابتها بفيروس كورونا، قائلةً: "بعد 3 سنوات على اكتشاف فيروس كورونا، أصبت به، لذا لا يوجد شيء مؤجل".وعن حالتها الصحية، أوضحت النجمة التركية أنها تشعر بالألم الثقيل، وأنها تتغلب على المرض بصعوبة، لكن علاجها مستمر، وستتعافى قريباً وتعود إلى حياتها وأعمالها، طالبةً من الجميع توخي الحذر.واختتمت الممثلة التركية تدوينتها، التي أرفقتها بصورةٍ لفريق الإسعاف الذي يقوم برعايتها، بتوجيه شكرها لكل من اتصل من أجل الاطمئنان عليها، مشيرةً إلى أنها تحبهم.وكانت أوزدمير تستعد لتكون عروساً هذا الصيف، وإقامة حفل زفافها إلى خطيبها المغني أوزهان كوتش في 28 من شهر أغسطس القادم، كما كان من المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "تكتيكات الحب" هذا الأسبوع، إلا أنه تأجل للأسبوع القادم لحين التأكد من تعافيها وانتهاء فترة حجرها الصحي.تأتي إصابة أوزدمير بالفيروس، بعد أيام قليلة من قضائها إجازةً بحرية في مدينة تشيشمي التركية، برفقة خطيبها وأصدقائها.