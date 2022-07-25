"أحلى من كل الملكات".. هيلدا خليفة تتألق بحفل الجمال اللبناني! (صور)

تصدرت اطلالة الاعلامية اللبنانية ومقدمة البرامج هيلدا خليفة ليل امس في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022 الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فبعد سنواتٍ عديدة على آخر إطلالة لها في برنامج ستار أكاديمي الذي قدّمت جميع مواسمه، أثنى جميع المتابعين على جمال هيلدا خليفة واهتمامها الواضح بمظهرها. لتبدو وكأنّ بالأمس كانت آخر سهرة لستار أكاديمي واليوم أطلّت بحفل جمالي لتطغى بأناقتها على المشاركات والحاضرات. فهل توقّف الزمن على هذه السيدة الراقية التي اكتسبت مع العمر بريقاً دون تكلّف ولا مبالغة ولا تصنُّع؟!



ودون مجاملة تفاعل كثير من المتابعين مع اطلالة هيلدا الناعمة والجميلة، مؤكدين على انها تستحق ان تكون هي الملكة.

وكان من التعليقات: "احلى من كل الملكات"، "اعطوا التاج لهيلدا وخلصونا"، "هيلدا خليفة كتير حلوة"، "انا اشوف هيلدا خليفه تستحق اللقب وبجداره وكنسلوا عالباقي".

هيلدا شاركت في الحفل كعضو في لجنة الحكم الا انها خطفت الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستانا أبيض اللون طويلاً بأكمام وبفتحة عند الجانب من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وقد فازت ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 وذلك بعد 4 سنوات من توقف هذا الحدث، بحفلٍ ضخمٍ أقيم في بيروت، قدّمته الإعلامية والممثلة الجميلة ايميه صياح.