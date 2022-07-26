بسبب بيكيه..الخلافات تشتعل بين شاكيرا ووالدتها

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الأسبانية، أن تعليقات نيديا ريبول والدة شاكيرا، التي أدلت فيها مؤخراً حول انفصال ابنتها عن جيرارد بيكيه، أغضبت النجمة العالمية كثيراً.وورد في التقرير، أن شاكيرا كانت قد طلبت عدة مرات من والدتها عدم التحدث مع الصحافيين الذين يخيّمون حول منزلها، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بالأوامر، وقامت بالإفصاح عن بعض الأسرار عن عائلتها، كما تمنت أن تعود المياه إلى مجاريها بين ابنتها وجيرارد بيكيه.وكانت والدة النجمة الكولومبية، شاكيرا، قد اعترفت لـ"أوروبا برس"، بأنها ستكون سعيدة في حال تصالحت ابنتها مع جيرارد بيكيه.وعلى ما يبدو، فإن السيدة نيديا ريبول غير راضية على انفصال ابنتها عن والد طفليها، مما دفعها للإدلاء برأيها بعد نحو مرور شهر على الانفصال.ولكن نيديا ريبول أنكرت أن يكون لديها أية فكرة عن انتقال ابنتها شاكيرا للعيش في ميامي في الولايات المتحدة الأميركية مع الأطفال، حيث أكدت أنها ليس لديها أية فكرة عن الأمر، وأنها لم تتحدث عن ذلك.يشار إلى أن شاكيرا وجيرارد بيكيه يحاولان في الوقت الحالي وضعَ حدٍ لكل الاضطرابات التي سببها انفصالهما الأخير، حيث أنهت المغنية ولاعب كرة القدم علاقتهما بعد 12 عاماً، ويبدو أنه لم يتبق سوى القليل من التفاصيل لحل جميع الإجراءات الشكلية.