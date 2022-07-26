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بسبب "أم كلثوم".. عمر كمال في ورطة جديدة

فن وثقافة

2022-07-26 | 03:32
Alsumaria Tv
بسبب "أم كلثوم".. عمر كمال في ورطة جديدة
668 مشاهدة

رغم النجاحات الكبيرة التي تحققها أعماله الفنية، وكم المشاهدات الكبيرة على "يوتيوب"، والحضور الذي تشهده حفلات المطرب المصري عمر كمال أينما أقامها، فإن الأزمات التي تلاحقه، أو تلك التي يقحم نفسه فيها لا تنتهي إطلاقاً، فلا تكاد تمضي فترة قصيرة من الوقت حتى تتصدر أخبار صاحب أغنية "بنت الجيران" الصحف، لا لأغنية جديدة أطلقها، وإنما بسبب ورطة جديدة تلاحقه.


ومثلت الأغنية الجديدة "خلينا سهرانين" آخرة حلقات مشاكل عمر كمال، ذلك أنه تعمد اقتباس جزء من لحن وكلمات أغنية الراحلة أم كلثوم الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، وقام بإضافتها لأغنيته، وتحديداً المقطع الذي تقول فيه: "يالله نعيش في عيون الليل.. ونقول للشمس تعالي تعالي.. بعد سنة.. مش قبل سنة.. دي ليلة حب حلوة.. بألف وليلة".

ويبدو أن هذا الأمر استفز جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، التي أعلنت عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، لقيامه باستغلال أغنية "ألف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم، إضافة لاستغلاله كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، دون إذن وتصريح رسمي.

وفي هذا الشأن، قال فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، إن ما فعله عمر كمال يعتبر جريمة اعتداء واضحة على مصنف فني، وإن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على هذا الأمر، نظرًا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورثة الشاعر، أو ورثة الملحن، أو الجمعية.

ولم يتأخر رد الفنان المصري على هذا التصريح، خلال اتصاله مع الإعلامي المصري عمرو موسى، مبيناً أنه قرر أن يطرح أغنية منفردة تحمل اسم "خلينا سهرانين"، وأنه فعلاً استعان بجمل من أغنية "ألف ليلة وليلة"، التي قدمتها كوكب الشرق.

وحسب كمال، فإنه تواصل مع المسؤولين في شركة "مزيكا" للمنتج محسن جابر، واستأذنهم بذلك كون الشركة هي المسؤولة عن حقوق النسخ على "يوتيوب".

وأضاف أن الموضوع متشعب جداً، وهو لا يعرف لمن يدفع لقاء استخدام هذا المقطع، وأنه كان بصدد سؤال الجمعية إن كانت تمتلك حقوق الأغنية أم لا، مؤكداً تعمده وتقصده وضع مقطع لسيدة الغناء العربي في عمله الجديد.

ويظهر، من خلال هذه التصريحات، أن خلاف عمر مع الجمعية مايزال في مراحله الأولى، وأن الأيام القادمة قد تحمل الكثير من التطورات.

من جانب آخر، أكد عمر كمال أن أغنية "بنت الجيران" عادت بكل نسخها إلى "يوتيوب"، وانتهت جميع المشاكل التي لاحقتها، وأدت لحذفها قبل فترة من الزمن.

وفي سياق متصل، يستعد المطرب المصري لإحياء حفل فني في العاصمة الأردنية عمان، رفقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.


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