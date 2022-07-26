ريهام عبد الغفور تتحدث عن أولادها... وهذا جديدها

خلال حلولها ضيفةً على أحد البرامج التلفزيونية، أعلنت أنها أمّ لولدين: الأوّل اسمه يوسف ويبلغ 21 عامًا وهو يتابع تحصيله العلمي في مجال التصوير في كندا في حين أن الأأصغر اسمه فاروق ويبلغ 10 أعوام.وتمنت لهما التوفيق في كل ما يتمنياه.على الصعيد المهني، نوّهت بنجاح مسلسلها الجديد "وش وضهر" الذي عرض مؤخراً حصرياً على إحدى المنصات الرقمية المشفرة وبحلوله في المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدةوأعربت أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للمسلسل مشيرة إلى أنها قلقة بطبعها.وعزت أسباب النجاح إلى عوامل عدّة أهمّها تمتّع المخرجة مريم أبوو عوف بثقافة عالية بالإضافة إلى الملابس والمواقع والديكور والإضاءة.وشاركها في بطولة العمل النجم إياد نصار. وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها عبد الغفور دور راقصة، إذ سبق وأدت الدور في مسلسل سابق.كذلك، تنتظر عبد الغفور عرض مسلسلها المقتبس من الرواية الشهيرة "الغرفة 207"" الصادرة عام 1968.وتدور الأحداث حول 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة. فالكثيرون دخلوا الغرفة لكن قليلين فقط استطاعوا الخروج منها على قيد الحياة