سيلينا غوميز تستقبل عامها الثلاثين بهذه الطريقة (صور)

نشرت سيلينا على انستغرام صورة عفوية لها، وعبرت عن مشاعرها في تعليقها قائلة: "لقد حصلت على لحظة للحاق بالمناسبة، فعلى الرغم من وجود الكثير من الكلمات لأقولها، إلا أنني سأترك الأمر عند هذا الحد"، وأعربت عن امتنانها لكل فترة مرت بها قائلة: "كانت العشرينيات من عمري رحلة تحمل لحظات جيدة وصعبة وجميلة لن أنساها أبدًا، كل جزء منهم نمى شخصيتي، حتى أبدو هذا الشخص الذي أنا عليه اليوم".وتابعت: "أنا شخص ما زلت أتعلم، لكنني أكثر ثقة بشأن ما يهم وما أريده، شخص ممتن لكل هدية واحدة وكل درس مر به طوال الطريق".وأضافت عن دعم كل من حولها: "أنا أمشي إلى الأمام بتشجيع العديد من الأشخاص الأقوياء والقادرين من حولي، أريد أن أبذل قصارى جهدي لأخذ الجميل والمؤلم يومًا واحدًا في كل مرة وأترك كل ذلك يجعلني في أفضل حالاتي التي يمكنني أن أكون من أجلها نفسي / الآخرين / أنت".واختتمت رسالتها معبرة عن شكرها للجميع: "بعد أيام قليلة من الاحتفال، يشعر قلبي بالامتلاء والامتنان ويمكنني أن أقول إنني بدأت بالفعل أحب 30، شكرًا جزيلاً لكونكم جزءًا من حياتي، إليكم عقدًا آخر! أحبكم من الداخل والخارج كثيرًا.. هذا مؤثر!".وشاركت سيلينا مُتابعيها مجموعة صور من حفل عيد ميلادها، ولفتت الأتظار بإطلالتها البسيطة.