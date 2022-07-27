Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عدسة السومرية توثق جانباً من التظاهرات في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

انتقادات لاذعة لراغب علامة، إليسا وشيرين... ماذا عن نجمة العراق الأولى؟

فن وثقافة

2022-07-27 | 06:16
Alsumaria Tv
انتقادات لاذعة لراغب علامة، إليسا وشيرين... ماذا عن نجمة العراق الأولى؟
المصدر:
السومرية
1,513 مشاهدة

هاجم الإعلامي والناقد الفني زكريا فحام عددًا من نجوم الفن والإعلام في لبنان والعالم العربي خلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية.

انتقد دمج بعض الإعلاميين العلاقات الشخصية والصداقات بالنقد الفني، مشدّدًا على أهمية النقد البناء والموضوعي في تطوير الفنان. وكشف أنه خسر علاقته بشخصيات فنية وإعلامية كثيرة بسبب انتقاده لأعمالها، لافتًا إلى أن الإعلامي اللبناني وسام بريدي واحد منها لكنّ العلاقة بينهما عادت إلى مجاريها بعد فترة.
 
ونوّه بالرقي الذي تتمتع به الفنانة نانسي عجرم، متأسفًا في المقابل لعدم احترام الفنانة إليسا الإعلام، معتبرا أنها مزاجية. ورأى أنها لا تفهم بالزواريب السياسية مشدّدا على أن الفنان لا يجب أن يبدي رأيه السياسي. لكنه أشار إلى أن ذلك لم يمنعه من الإشادة بالديو الأخير الذي غنته مع النجم المغربي سعد المجرد.
 
واكد أن الفنان راغب علامة حبيب قلبه وخلوق جدًّأ، معربًا عن انزعاجه من بعض المواقف التي يصرح بها بشأن بعض القضايا معتبرا أن "التعبير خانه" بشأن تصريحاته الأخيرة بشأن الجنسية اللبنانية.
واكتفى بالتعليق على الانتقادات التي طالت ملابس ابنه بالقول: "هو حرّ".

هذا واعترف بأنه ظلم الفنان سعد رمضان، عندما أقدم موظف جديد في موقعه على كتابة مقال فحواه أن رمضان مصاب بمرض "الإيدز" اذ أخطأ بينه وبين فنان آخر.
وتوجه إليه برسالة اعتذار على الهواء، معاتبًا إياه أنه جاء إلى اسطنبول ولم يتواصل معه.
 
ووصف شيرين بأنها نجمة مصر الأولى، معربًا عن حزنه الشديد لما حدث معها معتبرا أن خروج تفاصيل حياتها مع حسام حبيب إلى العلن "عيب" و"حرام"، فالحل الأنسب في قضايا مماثلة هو الكتمان.
وطالبها بضبط ردود فعلها والتركيز على عملها.

ولفت إلى أن معيار النجومية هوالأغنية الناجحة وعدد المشاهدات، واصفًا شذى حسون بنجمة العراق الأولى ورحمة رياض بنجمة العالم العربي.
 
 
 
ولدى سؤاله عن أفضل ناقد فني، اختار الأحمدية والأستاذ جمال فياض.
 
وبين البدايات والآن، كشف فحام أن الطموح والأحلام لا آفاق لها. واعترف أنّ في بداياته المهنية كان مندفعًا وطائشًا لكن الخبرة والخطّة أنضجته ومكّنته من نسج علاقات مع أهم الشخصيات.

وأشار في هذا الإطار إلى أنه بدأ مسيرته في الإعلام السياسي وبعد اكتشافه أن السياسة كذبة كبيرة انتقل إلى الفن واضعًا الخطوط العريضة والأهداف التي يريد تحقيقها في هذا المدماك.
وأقر بأنه تعرض لتهديدات بالقتل، نافيًا أن تكون من قبل حزب الله اللبناني.

لمشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع الإعلامي والناقد الفني زكريا فحام انقر هنا.

يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ يوم اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا

خاص السومرية

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:24 | 2022-07-27 11:24
11:21 | 2022-07-27 11:21
11:17 | 2022-07-27 11:17
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.