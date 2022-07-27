انتقادات لاذعة لراغب علامة، إليسا وشيرين... ماذا عن نجمة العراق الأولى؟

هاجم الإعلامي والناقد الفني زكريا فحام عددًا من نجوم الفن والإعلام في لبنان والعالم العربي خلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية.

انتقد دمج بعض الإعلاميين العلاقات الشخصية والصداقات بالنقد الفني، مشدّدًا على أهمية النقد البناء والموضوعي في تطوير الفنان. وكشف أنه خسر علاقته بشخصيات فنية وإعلامية كثيرة بسبب انتقاده لأعمالها، لافتًا إلى أن الإعلامي اللبناني وسام بريدي واحد منها لكنّ العلاقة بينهما عادت إلى مجاريها بعد فترة.

ونوّه بالرقي الذي تتمتع به الفنانة نانسي عجرم، متأسفًا في المقابل لعدم احترام الفنانة إليسا الإعلام، معتبرا أنها مزاجية. ورأى أنها لا تفهم بالزواريب السياسية مشدّدا على أن الفنان لا يجب أن يبدي رأيه السياسي. لكنه أشار إلى أن ذلك لم يمنعه من الإشادة بالديو الأخير الذي غنته مع النجم المغربي سعد المجرد.

واكد أن الفنان راغب علامة حبيب قلبه وخلوق جدًّأ، معربًا عن انزعاجه من بعض المواقف التي يصرح بها بشأن بعض القضايا معتبرا أن "التعبير خانه" بشأن تصريحاته الأخيرة بشأن الجنسية اللبنانية.

واكتفى بالتعليق على الانتقادات التي طالت ملابس ابنه بالقول: "هو حرّ".



هذا واعترف بأنه ظلم الفنان سعد رمضان، عندما أقدم موظف جديد في موقعه على كتابة مقال فحواه أن رمضان مصاب بمرض "الإيدز" اذ أخطأ بينه وبين فنان آخر.

وتوجه إليه برسالة اعتذار على الهواء، معاتبًا إياه أنه جاء إلى اسطنبول ولم يتواصل معه.

ووصف شيرين بأنها نجمة مصر الأولى، معربًا عن حزنه الشديد لما حدث معها معتبرا أن خروج تفاصيل حياتها مع حسام حبيب إلى العلن "عيب" و"حرام"، فالحل الأنسب في قضايا مماثلة هو الكتمان.

وطالبها بضبط ردود فعلها والتركيز على عملها.



ولفت إلى أن معيار النجومية هوالأغنية الناجحة وعدد المشاهدات، واصفًا شذى حسون بنجمة العراق الأولى ورحمة رياض بنجمة العالم العربي.