ابنة السومرية تظفر بلقب ملكة جمال العراق.. فمن هي بلسم حسين؟

ووصلت حسين إلى المراحل النهائية، من إجمالي 19 مرشحة تنافسن على اللقب.ومن 19 مرشحة تنافسن على اللقب، وصلت خمسة منهن إلى المراحل النهائية، لتتوج بعد ذلك بلسم حسين بالمركز الأول وتظفر بتاج الملكة.أما المراكز الوصيفة، فقد حلت سارة سعد من محافة بغداد وصيفة أولى، في حين جاءت "جيهان هاشم" من واسط في مركز الوصيفة الثانية.وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال العراق، تتجه الأنظار إلى مشاركة "بلسم" في مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.. فهل ستتربع أيضًا على عرش الجمال العالمي؟