بعد اختفائها.. أول حفل غنائي لآمال ماهر

أحيت الفنانة المصرية امال ماهر حفلًا في منطقة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي في مصر، بعد انقطاع لفترة طويلة واختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل تكهنات حول مصيرها في الفترة الماضية، قبل أن تخرج في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها أنها بخير، وأنها مرت بعارض صحي أجبرها على الابتعاد عن الظهور.
وبينما رأت بعض وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية خيبت آمال جماهيرها بهذا الحفل بسبب "ضعف صوتها"، عبر مغردون آخرون عن إعجابهم بما قدمته الفنانة المصرية، معتبرين أنه كان ناجحًا بكل المقاييس.
من جانبها، لفتت إلهام شاهين الأنظار خلال الحفل برفعها العلم المصري، وتداول مغردون صورها، وهي تحمل العلم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.