بعد اختفائها.. أول حفل غنائي لآمال ماهر

أحيت الفنانة المصرية امال ماهر حفلًا في منطقة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي في مصر، بعد انقطاع لفترة طويلة واختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل تكهنات حول مصيرها في الفترة الماضية، قبل أن تخرج في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها أنها بخير، وأنها مرت بعارض صحي أجبرها على الابتعاد عن الظهور.







من جانبها، لفتت إلهام شاهين الأنظار خلال الحفل برفعها العلم المصري، وتداول مغردون صورها، وهي تحمل العلم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل ناجح وكبير للفنانة #امال_ماهر والاحتفال بعودتها للغناء والتواجد مع المصريين.. الألعاب النارية من تقديم الفنان أحمد عصام



الفيديو إهداء للي ييقولوا الحفل فاضي 🙂 pic.twitter.com/Z8chF9SPMN — Hani Azab (@Haniazab3) July 30, 2022 قالك آمال ماهر تخذل جمهورها! https://t.co/Gd1gfwPs4w — Mai Gouda (@maigouda) July 30, 2022

وبينما رأت بعض وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية خيبت آمال جماهيرها بهذا الحفل بسبب "ضعف صوتها"، عبر مغردون آخرون عن إعجابهم بما قدمته الفنانة المصرية، معتبرين أنه كان ناجحًا بكل المقاييس.من جانبها، لفتت إلهام شاهين الأنظار خلال الحفل برفعها العلم المصري، وتداول مغردون صورها، وهي تحمل العلم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.