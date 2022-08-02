بعد عامين من الخلافات.. صلح إلهام الفضالة وزهرة عرفات (فيديو)

وفي التفاصيل، التقت إلهام مع زهرة عن طريق الصدفة، أثناء تسوقهما في إحدى الجمعيات، فما كان من زهرة إلا أن بادرت بإلقاء التحية عليها، كأن شيئاً لم يكن، فبادلتها إلهام السلام، وتحدثتا بكل حب أمام الكاميرا، حيث وثقت الأخيرة اللقاء بينهما عبر حسابها في "سناب شات".وقالت زهرة، في بداية اللقاء: "صدفة خير من ألف ميعاد، القلوب تصافت.. صافي يا لبن"، لترد إلهام بأنها تحب الصراحة، وفتحت قلبها لزهرة، وأخبرتها لماذا غضبت منها، مؤكدةً أنها، بعد هذه المصارحة بينهما، قامت بطيِّ صفحة الماضي للأبد، لأن قلبها أبيض، وفتحت صفحة جديدة بينهما، قائلةً: "أقسم بالله أنا صفحة جديدة، لأن أنا قلبي أبيض أكون متعكرة ومتنرفزة، لكن الكلام اللي صار بيني وبينك مسح كل هذا".وكشفت إلهام، بعد لقائها زهرة، أن الأخيرة أفضل منها، لأنها بادرت بإلقاء التحية عليها، وجعلتها تخجل من نفسها، مشيرةً إلى أنها بالبداية نظرت إليها نظرة عتب، لكنها بعد السلام، فتحت لها قلبها وفضفضت لها بكل ما في قلبها.يذكر أن خلاف إلهام الفضالة وزهرة عرفات بدأ إثر تصريحات الأخيرة بأن الفن لا يجعل النجوم أغنياء، ولا يحقق لهم ثروات تجعلهم يمتلكون بيوتاً فخمة ويخوتاً، ومردوده المادي يجعلهم يعيشون حياة مستورة فقط، ما جعل الفضالة ترد عليها، عبر حسابها في "سناب شات"، مبديةً انزعاجها الشديد من حديثها.