قرار النيابة ردا على طلب شيرين بمنع حسام حبيب من السفر

ورفضت النيابة العامة طلب شيرين عبد الوهاب في البلاغ الذي تقدمت به رسميا، لمنع حسام حبيب من السفر على خلفية اتهاماتها له بضربها وسرقتها وتهديدها.فقد قررت النيابة أنه سيتم استكمال التحقيق في البلاغات والاتهامات المتبادلة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب على خلفية تبادل السب والقذف فيما بينهما.وكان المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رداً على الفنانة شيرين عبدالوهاب، متهماً إياها بالسب والقذف ضد موكله، كما تقدمت شيرين عبدالوهاب بعدة بلاغات ضد طليقها حسام حبيب، واستمعت جهات التحقيق، الأسبوع الماضي، إلى أقوالها، التي اتهمته فيها بالنصب عليها وسرقة أموالها والتعدي عليها بالضرب والتهديد.وتقدمت شيرين عبد الوهاب بعدة بلاغات رسمية ضد حسام حبيب، بواسطة محاميها الخاص ياسر قنطوش، الذي أكد أن موكلته تعرضت للضرب والسرقة، وكان أحدث هذه البلاغات بلاغا ضد والده حسين حبيب.