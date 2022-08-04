في الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت.. نجمات لبنانيات يعلّقن على الحادث (صور)

وكتبت الممثلة ورد الخال: "بكينا كتير، غضبنا كتير، انقهرنا كتير، وما انسينا ولا رح ننسى، 4 آب ٢٠٢٠ مش ذكرى ولا تذكّر، هي لحظة انقصف فيها نصف عمرنا، راح فيها نصف شعبنا، طارت فيها نصف مدينتنا".

وأضافت: "منعرف المجرمين، ومنعرف الحقيقة، والمحاكمة مش ع "ارضهن وبين جمهورهن"، المحاكمة بالسما".

وقالت الإعلامية كارلا حداد في مقطع فيديو تحت عنوان "كرمال اللي بعدو ناطر الحقيقة، ما تنسى": "نسيت كيف رجعت روحك وقت ردّ عليك ابنك؟ نسيتي فرحتك لما سمعتي صوت زوجك؟ وأختك ورفيقك؟".

وتابعت: "انت قدرت تطمّن، بس بعد سنتين فيه أمّ روحها راحت هي وناطرة ابنها يردّ عليها. فيه اولاد بعدن ناطرين بيّهم يقلّن آلو، وفيه شاب بعدو ناطر عروستو ترجع عالبيت. كرمال اللي بعدو ناطر الحقيقة، ما تنسى، ما تنسى روحن".تفاعلت الفنانة اللبنانية اليسا مع ذكرى مرور سنتين على انفجار مرفأ بيروت، مؤكدةً ان العدالة اتية لا محالة.وكتبت اليسا على صفحتها الخاصة عبر تويتر تغريدة قالت فيها:"صعبة الذكرى ولو مرق عليها سنة وسنتين ومية. انفجار ٤ آب هو اغتيال لبيروت. من بعد ما زهقوا من اغتيال الناس قرروا يقتلونا كلنا مرة واحدة، ويدمروا أجمل مدينة بالعالم. الله كبير وإلا ما يجي نهار نشوف العدالة يا رب".وكتبت أيضا: الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع ذكرى مرور سنتين على حادثة انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من شهر اب.وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة عبر تويتر تغريدة قالت فيها:"مش رح ننسى ٤ آب ..الله يرحم الضحايا والشهداء يللي غادرونا على غفلة وأخدوا معن قلوبنا..ومندعي حتى أرواح قدّيسينّا ترفرف فوق سما هالبلد... ويحفظوه من كلّ شرّ".وتذكرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع ذكرى مرور سنتين على حادثة انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من شهر اب.وكتبت نانسي على صفحتها الخاصة عبر تويتر تغريدة قالت فيها:"من سنتين لهلق ٤ آب مش مجرد تاريخ... ٤ آب جرح بقلب كل لبناني عم ينزف وبعمره ما بيطيب قبل ما العدالة تتحقق. العدالة لكل روح انخطفت عغفلة وكل دمعة إم نزلت بدون إذن وكل حسرة وحرقة قلب انفرضت على مدنيين ذنبن إنن أبرياء. ونحنا ناطرين العدالة! ومن هلق لوقتها لن ننسى".