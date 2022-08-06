فيفي عبده ترقص مع ابنتها في حفل كاظم الساهر (فيديو)

ورصد الفيديو تفاعل عبده بشكل كبير مع أغاني الساهر ورقصها على أنغام أغنية "قولي أحبك" وغيرها.وحضر حفل الساهر عدد كبير من الفنانين والمشاهير المصريين، على غرار الإعلامية منى الشاذلي وزوجها المنتج سمير يوسف، والفنانين: داليا البحيري، بشرى، أحمد زاهر وزوجته هدى، وبسنت شوقي.وشهد الحفل لافتة "كامل العدد"، وكان الحضور من مختلف الجنسيات العربية، وبمجرد صعود "القيصر" على خشبة المسرح وسط عاصفة من التصفيق الحار، حرص على الترحيب بجمهوره قائلاً: "مع أهلي في مصر والحمد لله أزمات وعدّت... وإن شاء الله يكون هذا البلد رائع بوجودكم وهمّتكم وعزيمتكم... ودائماً نحمل لكم كل المحبّة والتقدير في كل مكان نتواجد فيه... مساؤكم حلو".وقدّم الساهر في الحفل وصلة من الطرب الأصيل على مدى أكثر من ساعتين، حيث غنّى خلالهما أجمل الأغاني والقصائد التي تألق بها طوال مشواره الفني.