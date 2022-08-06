بعد 9 أشهر.. كيم كارداشيان تنفصل عن صديقها بيت ديفيدسون

نشرت وسائل إعلام، إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والممثل الكوميدي نجم بيت ديفيدسون أنهيا علاقتهما الرومانسية بعد مواعدة استمرت 9 أشهر.



ونقلت ووسائل إعلام إن الاثنين انفصلا، الأسبوع الماضي. ولم يعلق متحدث باسم كارداشيان ولم يرد ممثل لديفيدسون على الفور على طلب للتعليق.



وبدأت العلاقة بين كارداشيان 41 عامًا وديفيدسون 28 عامًا بعد أن استضافت كارداشيان برنامج (ساترداي نايت لايف)، في تشرين الأول العام 2021.

وتخوض كارداشيان إجراءات قانونية لإنهاء طلاقها من مغني الراب كاني وست وتشارك في برنامج واقعي جديد مع عائلتها.



وظل ديفيدسون يعمل ضمن فريق التمثيل في برنامج (ساترداي نايت لايف) ثمانية مواسم قبل إعلان رحيله عنه في أيار.