رحمة رياض تشعل الأجواء في قرطاج.. تفاعل خيالي

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها رحمة رياض، على مسرح قرطاج، حيث قالت إن ذلك كان حلماً انتظرته طويلاً، وكتبت عبر حسابها على (إنستغرام): "تونس المزيانة وأهلها الأعزاء، الغناء على مسرح قرطاج العظيم حلم انتظرته طويلًا، وشرف لي ألتقي فيكم يوم السبت ٦ آب نغني سويا ليلتنا زينة نحبكم برشا".ويعود مهرجان قرطاج، مرة أخرى، بعد توقف دام لعامين، بسبب جائحة (كورونا)، وستستمر فعالياته حتى العشرين من الشهر الجاري، وسيشهد مشاركة أبرز الفنانين، منهم الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، والتي أفادت وسائل الإعلام أن تذاكر حفلها قد نفدت بعد ساعات من طرحها، حيث ستطل على الجمهور في 20 آب/ أغسطس.وعلى صعيد آخر، لا تزال رحمة رياض، تتصدّر بأغنيتها الجديدة (اصعد للكمر) التي طرحتها الشهر الماضي، حيث لا تزال تحجز لها مكاناً ضمن قائمة أكثر المقاطع الموسيقية رواجاً، على مستوى العالم، على موقع (يوتيوب).وحقّقت الأغنية أكثر من 12 مليون مشاهدة، منذ طرحها في التاسع عشر من الشهر الماضي، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان علي صابر. أما أكثر أغانيها مشاهدة وشعبية، فهي (الكوكب) بمشاهدات فاقت 134 مليون مشاهدة، منذ طرحها، الصيف الماضي.