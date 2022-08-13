وفاة ممثلة أمريكية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير مروع

السومرية نيوز – فن

أعلن في كاليفورنيا، اليوم السبت، عن وفاة الممثلة الأميركية "آن هيش" وذلك بعد أسبوع على نقلها إلى المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادث سير في لوس أنجلوس.



وقالت الناطقة باسمها هولي بيرد، لوكالة فرانس برس، إنّ الممثلة آن هيش، وبعدما تعطلت وظائفها الدماغية تماما، "أُعلنت وفاتها رسمياً على ما ينص قانون ولاية كاليفورنيا"، مضيفة أنّ "قلبها بقي يعمل بواسطة الأجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها".

من جانبها، قالت عائلة هيش في بيان مشترك "خسرنا اليوم ضوءاً مشعّاً وروحاً لطيفة وسعيدة وأمّاً مُحبّة وصديقةً مخلصة"، بحسب فرانس برس.

وقال نجلها هومر لافون في بيان منفصل "خسرنا أنا وأخي أتلاس والدتنا"، مضيفاً، "آمل في أن تكون تحررت من الألم الذي كانت تعانيه".

وكانت هيش، البالغة من العمر 53 عاما، دخلت في غيبوبة نتيجة تعرّضها لإصابات بالغة في الدماغ جراء حادث سير كبير تعرضت له في الخامس من أغسطس الجاري.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الماضي من أبرزها "6 دايز، 7 نايتس" و"دوني براسكو"، واشتهرت في دور أدّته في مسلسل "أناذر وورد" وحازت بفضله جائزة "داي تايم إيمي" سنة 1991.

ودخلت الممثلة في غيبوبة منذ تعرضها لحادث السير عندما اصطدمت سيارتها بمنزل من طابقين في حي مار فيستا، ما تسبب في "أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل" على ما أعلنت حينها أجهزة الإنقاذ في لوس أنجلوس.

وأدخلت هيش مركز غروسمان للحروق في مستشفى ويست هيلز شمالي لوس أنجلوس.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس في بيان الخميس أنّها ستجري فحوص دم لهيش مشيرةً إلى انّ المحققين "يعتزمون رفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة"، وفقا لفرانس برس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ نتائج التحاليل الأولية التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي إجراء تحاليل أخرى للتأكّد من أن النتيجة الإيجابية غير مرتبطة بعلاج طبي.

وأشار موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير نقلاً عن مصادر في الشرطة إلىأنّ تحاليل الدم التي أُجريت للممثلة بيّنت وجود مادتي الكوكايين والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية صناعية تسبب الإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.