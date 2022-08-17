اليسا تتصدر التريند بـ"انا وبس" (فيديو)

" أنا وبس" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال.وعلقت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "بقصص الحب، أنا وبس، تبدأ مشوار الألبوم الجديد"، وأضافت "بتشاهدوا الفيديو عبر قناتي على يوتيوب وبتسمعوها على كل المتاجر الرقمية".وجاءت أغنية "أنا وبس" مليئة بأجواء من الفرحة والبهجة التي عبرت عنها إليسا من خلال ظهورها على شاطئ البحر وهي ترقص وتغني فرحاً بمن تحب..وجاءت كلمات الأغنية كالتالي " بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس.. بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس.. بشوف القمر حدي والهوا عا خدي".وتصدرت الاغنية التريند عبر موقع يويتوب كأكثر الاغاني استماعاً وذلك بعد ساعات قليلة على طرحها، بالإضافة لتصدر هاشتاغ "انا وبس" التريند عبر موقع تويتر.ومع طرح الاغنية علقت اليسا على صفحتها الخاصة عبر تويتر قائلةً:"بقصص الحب، أنا وبس تبدأ مشوار الألبوم الجديد".يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "زهرة من الياسمين" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".