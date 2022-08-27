ميرفت أمين بأول تعليق بعد شائعات وفاتها (فيديو)

ميرفت تصدت لشائعة الوفاة بمداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، وبدأت المكالمة قائلة "أنا المرحومة" في سخرية من الشائعة، وأضافت: كانوا بيجوزوني دلوقتي بيموتوني، كل فترة بينوبني من الحب جانب، لكن الحاجات دي مبتفرقش معايا، لكن إللي بيزعلني قلق الأسرة والأصدقاء عليا من الشائعات دي.تابعت الفنانة ميرفت أمين: أحياناً بخرج وأترك الموبايل أو المكان إللي بكون متواجد فيه شبكة الهاتف ضعيفة فلو اتصل حد بيا ومردتش عليه بيطلق أي شائعة طب ليه الشر ده.وأضافت ميرفت أمين: أنا بصحة جيدة ولم أتعرض لأي وعكة صحية، ولا حتى إنفلونزا، لافتة إلى أن شائعة وفاتها هدفها تحقيق أرباح وقراءات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.