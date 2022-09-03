أول تعليق من كاظم الساهر على أنباء منعه من الغناء في مصر (فيديو)

كاوتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحفلين اللذين أحياهما "القيصر" مؤخرا في مصر، أنباء مفادها أن عودة كاظم الساهر لإحياء الحفلات في مصر، جاءت بعد رحيل هاني شاكر عن كرسي نقيب الموسيقيين، مؤكدين أن الفنان العراقي كان ممنوعًا من الغناء في مصر بقرار من الأول.وقال كاظم الساهر خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي" إن غيابه عن مصر في الحفلات فقط، لكنه زار مصر 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن سبب عدم إحيائه حفلات هو عدم تقديمه أغاني جديدة، مشيرا إلى أنه يخجل من الجمهور حينما يقدم نفس الأغاني القديمة في كل حفل.وعن تدخله في تفاصيل تنظيم حفلاته قال الساهر: "أنا آخر من يعلم.. ينظمون كل شيء وأنا أعلم في النهاية.. بكون آخر من يعلم.. احترافيين للغاية ولا أتدخل في عملهم أبدًا.. هم بالصورة وبالواجهة، لما يخلصوا اتفاق وكل شيء يبلغوني.. دايما احكي لهم خلوني اشتغل، لأن أنا عندي التلحين أهم من حفلاتي".وتحدث كاظم الساهر عن علاقته بالجمهور قال الفنان العراقي: "الناس طيبين، وكثيرا لا أحب وجود حراس بيني وبينهم، دايما أعيش نفسي بهذا الشكل لأن أعرف إنه أنا ما زلت ابن الحرية اللي ربتني الجيران، في المناطق الشعبية كان الجار يساهم في التربية مثل الأب".