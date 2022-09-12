حريق يلتهم منزل الفنانة رحمة رياض (صور)

تعرضت رحمة رياض لحادث حريق وشاركت جمهورها فيديو عبر "إنستغرام" من الحريق الذى نشب بمنزلها.



وعلقت رحمة على الفيديو قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله ما شاء فعل اليوم عندي بالبيت بقطر صار حريق الحمدالله اجتي على الخيمة وصالة البيت دفع الله ما كان اعظم الحمدالله بالحديد ولا بالبشر".



وشكرت رحمة أختها وزوج أختها بعد أن سانداها واهتما بالمنزل هناك في قطر، وقالت: "الحمد لله على نعمة الأهل، أختي نعمة وزوجها يا روحي ما قصرتوا تعبكتم وياي، الله لا يحرمني منكم". وشكرت رحمة

ومنذ أيام قليلة شاركت رحمة رياض جمهورها ومتابعيها بلقطات فيديو من تجهيزات مشاركتها في كأس العالم 2022 في قطر.



ونشرت رحمة رياض مقطع فيديو عبر خاصية ستوري إنستغرام من تحضيراتها والبروفات قبل مشاركتها بأغنية جديدة في مونديال قطر 2022، وعلقت عليه قائلة: "انتظروا قريبًا في كأس العالم 2022 قطر".