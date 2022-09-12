نيللي كريم ترد على شائعة انفصالها بصورة

وأطلت نيللى كريم على الجميع وأخرست كل الألسنة وردت على شائعة انفصالها عن زوجها ونشرت صورة على حسابها على تويتر تجمعها بزوجها، ووضعت على الصورة إيموجى قلوب حمراء.ومن ناحية أخرى، تواصل نيللي كريم، تصوير مشاهد دورها في فيلمها الجديد "ع الزيرو"، بطولة الفنان محمد رمضان ومن إخراج ماندو العدل.