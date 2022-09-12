حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف

ومؤخرا، خرج رشيد عساف عن صمته معلقا على كل تلك الشائعات التي لا اساس لها من الصحة، بحسب قوله، حيث تحدث عن الخوف الذي حدث لافراد عائلته بعد سماعهم الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب مصادر ، قال عساف: "ما بعرف، يمكن عم يتسلو"، ممازحا بالقول: "انا لما سمعت الاشاعة ما صدقت، بعدين صرت حس انو فعلا توفيت".وتابع عساف: "ما بعرف اذا هي ترند لصاحب الصفحة اللي نزّل الخبر لأن كلن عم يقبضوا عليها"، معبرا عن انزعاجه من انتشار هكذا شائعات خصوصا انها سببت خوفا وقلقا كبيرا لأولاده المتواجدين خارج البلد، فقال: "فاقوا من النوم مع فرق التوقيت ولاقوا ابوهن متوفي"، متوجها لمطلقي الشائعات بالقول: "حرام وعيب والله يسامحن".