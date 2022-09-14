فنانة مصرية تثير الجدل: علمت بوفاة والدي بعد يومين من دفنه!

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، قالت بوسي: "اتفقت مع جوزي أنه يرد طليقته لأني عارفة قيمة الضنا، وأولاده اصحاب ابني، ولما اتجوزنا كان منفصل عنها من فترة، وعمري ماهتجوز راجل على ذمته واحدة تانية".وتابعت بوسي: "الناس بتغلط فيا من غير ما تعرف أي حاجة عني، أو تتأكد وتتحرى، ومش فاهمة سر انشغال الناس على السوشيال ميديا بحياتي الشخصية، وأنا مش بحب أرد على الشائعات، ومش هرد على حاجة، لإني بتكلم عن شغلي وبس".وأردفت المطربة المصرية: "اللي بيقول بابا ميت غضبان عليها..إنت إيش عرفك..إنت كنت من بقية أهلي..ليه بتدعوا الكلام؟" مضيفة: "الأزمة إن الكلام ده من زمايلي اللي واكلين معايا عيش وملح، والكلام طلع من زميل ومش هقول اسمه، علشان هو زعلان مني عشان معزمتهوش على الفرح".وختمت بوسي حديثها بالقول: "الناس إيه عرفها إن في مشاكل أنا متطلقتش، وحياتنا مستمرة، وما مسحتش صورنا مع بعض، ومنزلتش غير صورنا في الفرح، والله ما مستحتها، أمسحها ليه؟ حياتنا تخصنا متخصش حد تاني، وبالنسبة لوالدي، اتصالحت معاه قبل وفاته، ومعرفتش إنه مات غير بعد الدفن بيومين".وكانت المطربة بوسي قد ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر، هشام ربيع، التي تم تداولها، حيث نشرت صورا لها معه، عبر حسابها في "إنستغرام".