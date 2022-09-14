السجن لطليق منه عرفة.. ما السبب؟

حكم على الممثل المصري محمود المهدي طليق الممثلة المصرية منة عرفة بالسجن لمدة عام مع أشغال شاقة وسداد مبلغ 10 آلاف جنيه مصري غرامة ومبلغ 5 آلاف جنيه مصري كفالة.



ويعود سبب حكم المحكمة هذا بسبب "سب" نقيب المهن التمثيلية الممثل المصري أشرف زكي وزوجته الممثلة المصرية روجينا في إحدى الصحف.



وقال محامي الممثلين أشرف زكي وروجينا، شعبان سعيد إن "محمود المهدي سب وقذف أشرف زكي وزوجته روجينا عبر إحدى الصحف، وأن المتهم اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين وهو ما جعل زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين".